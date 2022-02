Ucraina: Di Maio, cresciuta attenzione Farnesina su sicurezza ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione dell’Unità di crisi della Farnesina ai “profili di sicurezza e protezione della nostra sede a Kiev si è ulteriormente accresciuta”. Lo ha assicurato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Di Maio ha poi spiegato che un cambio di linguaggio sull’ipotesi di offensiva russa si è “da ultimo registrato anche da parte della Casa Bianca, che non la indica più come ‘imminente’ e ritiene che Mosca non abbia ancora effettivamente preso una decisione al riguardo”. Per questo, ha sottolineato, quello attuale rappresenta “un momento cruciale per un negoziato serio e la diplomazia”. “Il tema in discussione non si limita alla sola Ucraina, ma riguarda l’intera architettura securitaria europea e il rapporto tra Russia, Nato e Unione europea”, ha rimarcato il titolare della Farnesina.(Res)