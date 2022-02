Vaticano: Ratzinger, grato a Papa Francesco per fiducia e appoggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benedetto XVI, nella sua lettera a commento del rapporto sugli abusi della diocesi di Monaco e Firisina, ha voluto esprimere gratitudine per aver sperimentato "così tanto incoraggiamento, così tanta amicizia e così tanti segni di fiducia quanto non avrei immaginato", ha scritto il Papa emerito. "Mi hanno commosso le svariate espressioni di fiducia, le cordiali testimonianze e le commoventi lettere d'incoraggiamento che mi sono giunte da tante persone", ha commentato Ratzinger dicendosi "particolarmente grato per la fiducia, l'appoggio e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente. Vorrei infine ringraziare la piccola famiglia nel Monastero 'Mater Ecclesiae' la cui comunione di vita in ore liete e difficili mi dà quella solidità interiore che mi sostiene". (Civ)