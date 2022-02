Lombardia: i consiglio regionale un minuto di silenzio per vittime del dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 18 anni il Consiglio regionale della Lombardia celebra la memoria di tutte le vittime cadute svolgendo il loro dovere, difendendo il Paese da terrorismo, mafia e da ogni altra forma di criminalità. "Ogni anno si aggiungono nomi a questo triste elenco; oggi, come ieri e come domani, è il giorno per ricordarne il sacrificio - quotidiano e purtroppo a volte anche umano - e per apprezzarne ancora di più il valore", ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo discorso di questa mattina in apertura dei lavorid ella seduta del consiglio regionale. Fontana si è soffermato nel ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci, caduti il 22 febbraio dello scorso anno in un agguato nei pressi di Kibumba, nella Repubblica democratica del Congo. Un sergente dell'aeronautica ha poi suonato Il Silenzio. (Rem)