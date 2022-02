Italia-Senegal: ambasciatore De Vito riunisce funzionari Onu a Dakar, focus sul Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare il dialogo sulla situazione regionale del Sahel, scambiare informazioni e contatti e analizzare i progetti in corso, l’ambasciatore d’Italia a Dakar, Giovanni Umberto De Vito, ha riunito gli oltre 50 funzionari italiani che lavorano presso le Agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali a Dakar. Lo riferisce in una nota la Farnesina. All’incontro, che ha affrontato anche i temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, dell’agricoltura, del contesto securitario regionale e del contrasto ai traffici illeciti e di esseri umani, ha partecipato anche Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in visita in Senegal in questi giorni. (segue) (Com)