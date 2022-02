Italia-Senegal: ambasciatore De Vito riunisce funzionari Onu a Dakar, focus sul Sahel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento è stato aperto dall’ambasciatore De Vito che ha sottolineato l’impegno dell’Italia in favore del multilateralismo e l’apprezzamento per il qualificato contributo che i funzionari italiani apportano con il loro servizio in settori diversificati e di grande rilevanza come l’umanitario, i diritti umani, le migrazioni e lo sviluppo in favore dei paesi dell’Africa occidentale e del Sahel. Hanno poi preso la parola Elvira Pruscini, vicedirettrice regionale per l’Africa centrale e occidentale del Programma alimentare mondiale (Pam) e Cristina Iampieri, coordinatrice del programma Sahel presso l’Ufficio dell’Onu sulle droghe e il crimine (Unodc). La riunione è stata anche l’occasione per promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030 e di Roma-Firenze-Assisi al prossimo Forum Mondiale dell’Acqua del 2024, che quest’anno si svolgerà a Dakar. (Com)