Ucraina: Di Maio, inaccettabile richiesta russa di ritorno a sfere di influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Tra le garanzie di sicurezza chieste dalla Russia agli Stati Uniti in Europa, ci sono anche “una serie di punti che non possiamo accogliere e su cui rimaniamo fermi, come il ritorno alla nozione di sfere di influenza o la rinuncia al principio della politica della porta aperta dell’Alleanza". Lo ha assicurato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Secondo Di Maio, la proposta russa è “apparsa non priva di una componente strumentale e di narrativa pubblica”. “Ricordo che Mosca ha subito scelto di rendere pubblici i due testi”, ha aggiunto. “Tuttavia, abbiamo sin dall’inizio ritenuto di non lasciar cadere una rara occasione per ridurre le tensioni e riavviare il dialogo politico con Mosca. Anche su nostro impulso, si è dunque consolidata in seno all’Alleanza la consapevolezza della necessità di tenere aperta la finestra di opportunità per un confronto serio e costruttivo, volto a negoziare possibili soluzioni concrete per ristabilire la sicurezza in Europa”, ha spiegato Di Maio.(Res)