- Secondo il commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, l'energia nucleare non è una soluzione per il futuro. Lo ha detto durante l'incontro con gli studenti dell'Università Bocconi di Milano, rispondendo a una domanda. Gentiloni, infatti, ha spiegato di essere "orgoglioso" della decisione presa da alcuni Paesi, tra cui l'Italia, di lasciare da parte il nucleare.(Rem)