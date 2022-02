Ucraina: Guerini, da dieci anni Russia sempre più assertiva a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispositivo militare russo è stato impiegato nell’ultimo decennio in modo sempre più assertivo nella scena internazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Guerini ha parlato di “un massiccio schieramento russo” e di “una postura difensiva dell’Ucraina” che “prospettano un rischio di escalation”. “La problematicità russa e l’accresciuta attività militare” segnano per il ministro “un tema di lungo periodo”. Guerini ha richiamato “una prospettiva storica” che “poggia su radici identitarie” e per la quale “Russia e Ucraina sono indissolubilmente legate”. La crisi attuale è “una prosecuzione della crisi del 2014”, poi proseguita nel Donbass. “In 7 anni ci sono state oltre 15 mila vittime”, ha ricordato. (segue) (Res)