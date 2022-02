Covid: Mandelli (FI), sollievo per sì a trasfusione su bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera, "è una notizia positiva e un sollievo l'accoglimento del ricorso presentato dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna sul caso del bambino bisognoso di un intervento chirurgico per una cardiopatia, la cui famiglia si opponeva alle trasfusioni da donatori vaccinati. Resta l'amarezza - continua il parlamentare in una nota - per il fatto che si debba arrivare in tribunale per contrastare la deriva antiscientifica che rischia di mettere a repentaglio la vita dei più deboli. Occorre raddoppiare gli sforzi affinché la tutela della salute sia messa al riparo dalle tante derive ideologiche maturate in questi due anni drammatici. In questa direzione, è fondamentale il ruolo di una informazione puntuale e corretta, capace di contrastare le suggestioni alimentate dalle Fake news". L'esponente di FI conclude: "L'obiettivo è che tutti, finalmente, comprendano che i vaccini sono assolutamente sicuri". (Com)