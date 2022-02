Municipio Roma XI: presidente, con accordo ordine psicologi ripartiamo da persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato oggi nella sede del Municipio XI un Protocollo con l'Ordine degli psicologi del Lazio. L'obiettivo dell'accordo è la creazione di una rete per attività coordinate e sinergiche in ambito psicologico. Si dà avvio così a un network tra le realtà sociali Municipali e l'Ordine del Lazio, per lo sviluppo di un sistema integrato di servizi sociali territoriali in favore delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione. La collaborazione tra Municipio e Ordine del Lazio riguarderà la stesura del Piano Regolatore Sociale Municipale, la realizzazione di corsi rivolti alla popolazione nelle scuole e in altri spazi pubblici del territorio, con focus su temi delicati come le ludopatie, il bullismo, l'inclusione, l'omofobia, le Pari Opportunità e l'incitamento all'odio, con corsi di formazione e percorsi di sostegno rivolti ad adolescenti e adulti. I corsi, finalizzati al benessere psicologico delle persone, saranno rivolti ai cittadini e ai dipendenti del Municipio. (segue) (Com)