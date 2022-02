Municipio Roma XI: presidente, con accordo ordine psicologi ripartiamo da persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Protocollo di oggi - ha dichiarato in una nota il presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio, Federico Conte, al momento della firma - si inserisce in un accordo quadro con Roma Capitale per il benessere psicologico dei cittadini e del personale e mette in rete i 15mila psicologi iscritti a Roma presenti nel territorio". "I due anni di pandemia hanno aumentato distanze sociali ed economiche e fatto emergere nuove fragilità, soprattutto tra gli adolescenti e la fascia d'età più anziana - ha dichiarato il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi - Lavorare su progetti per il territorio con il supporto della professionalità degli psicologi dell'Ordine ci sosterrà nelle scelte di governo e ci aiuterà a indirizzare gli interventi nel settore sociale con un confronto aperto e attento allo sviluppo delle persone. Ripartiamo dai bisogni delle persone". (Com)