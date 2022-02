Rai: Fuortes, Tgr cresce, su edizione notturna irrigidimento Usigrai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda la cancellazione dell’edizione notturna dei telegiornali regionali della Rai, “purtroppo, e non per volontà dell’azienda, c’è stato un irrigidimento del sindacato dei giornalisti della Rai (Usigrai) che non si è seduto al tavolo del confronto”. Questo uno dei passaggi dell'audizione dell'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, davanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. “Da parte dell’azienda - ha poi aggiunto - c’è sempre stata disponibilità totale al confronto”. Nel corso dell’audizione l’amministratore delegato ha chiarito che la decisione di sospendere l’edizione notturna è stata dettata da ragioni “editoriali ed economici”. Ad ogni modo, ha poi concluso, “la diffusione dell’informazione regionale aumenterà di 13 ore all’anno: stiamo potenziando l’offerta, non riducendola”. (Rin)