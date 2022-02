Difesa: Marina militare egiziana partecipa a esercitazione Imx/Ce22 nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione navale internazionale "Cutlass express 2022" - abbreviata Imx/Ce 22 - è iniziata ieri nel Mar Rosso, con la partecipazione della marina militare egiziana e del comando delle forze occidentali congiunte. Lo ha dichiarato lo stato maggiore dell'esercito egiziano con un comunicato ufficiale pubblicato sui suoi canali ufficiali. Da quanto emerso dal comunicato, la partecipazione dell'Egitto alle esercitazioni nella regione è parte di un più vasto piano per promuovere le capacità di addestramento delle truppe del Cairo e lo scambio di competenze con le forze armate dei Paesi amici. Imx/Ce 22 è il più grande evento di formazione militare multinazionale in Medio Oriente quest'anno, dal momento che coinvolge più di 51 nazioni e organizzazioni internazionali impegnate a rafforzare le partnership e l'interoperabilità in materia di sicurezza e stabilità marittime. (Cae)