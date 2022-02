Nato: Di Maio, sì a politica della porta aperta ma Kiev ancora lontana da impegni su riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La Nato non può rinunciare a portare avanti la “politica della porta aperta” ma d’altra parte il percorso di riforme interne dell’Ucraina è ancora incompleto per una futura adesione. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. “La Nato non può certamente rinunciare al principio della ‘Porta aperta’ e agli impegni verso Kiev e Tbilisi assunti nel 2008 al vertice di Bucarest, che consentono l’entrata dell’Ucraina e della Georgia in un momento futuro. Sappiamo tuttavia che questa è una ‘linea rossa’ per Mosca”, ha aggiunto. “D’altro canto, è ancora incompleto il percorso di riforme interne che Kiev dovrà attuare per avvicinarsi agli standard Nato. Sullo sfondo, resta comunque il principio che deve rimanere unico vero parametro, secondo cui l’ingresso di un Paese nella Nato deve contribuire alla sicurezza nell’area euro-atlantica, conformemente all’articolo 10 del Trattato di Washington”, ha aggiunto il capo della diplomazia. “L’Italia intende preservare la finestra di opportunità per il dialogo che si è recentemente aperta, in piena sintonia con i partner europei e atlantici”, ha aggiunto.(Res)