- "Non servono provvedimenti tampone ma strutturali che permettano di avere una strategia, che è mancata in questi anni. Fratelli d'Italia chiede un credito d'imposta, che sia pari all'aumento delle bollette, per dare ai nostri imprenditori la possibilità di sopravvivere e alle famiglie di resistere". Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)