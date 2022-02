Ucraina: Di Maio, dialogo con Mosca non ingenuo, in stretto coordinamento con partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dialogare e mediare rispetto alla crisi ucraina con Mosca “non significa certo peccare di ingenuità o mostrarsi arrendevoli”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. “È per questo che manteniamo uno stretto coordinamento con i nostri principali partner e alleati per definire misure di deterrenza nei confronti di un’eventuale aggressione russa all’Ucraina”, ha aggiunto Di Maio, secondo cui è “fondamentale mantenere una capacità di deterrenza e reattività credibile senza innescare escalation che ridurrebbero i margini dell’iniziativa politica e diplomatica”. “Stiamo lavorando in ambito europeo a un impianto di possibili sanzioni di varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe”, ha sottolineato il titolare della Farnesina.(Res)