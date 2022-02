Ue: Vestager, fare di più in ricerca e produzione per rendere Europa un attore chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare di più per garantire che l'Europa sia più forte come attore chiave nella catena del valore globale. Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, presentando l'European Chips Act. "I chip sono necessari per la transizione verde e digitale e per la competitività dell'industria europea", ha detto Vestager. "Non dovremmo fare affidamento su un Paese o un'azienda per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Dobbiamo fare di più insieme, nella ricerca, nell'innovazione, nella progettazione, negli impianti di produzione, per garantire che l'Europa sia più forte come attore chiave nella catena del valore globale", ha spiegato. "Ne beneficeranno anche i nostri partner internazionali. Lavoreremo con loro per evitare futuri problemi di approvvigionamento", ha sottolineato. (Beb)