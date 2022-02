India: post di Hyundai Pakistan sul Kashmir, Nuova Delhi protesta con la Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’India ha inviato oggi un messaggio di “forte disappunto” alla Corea del Sud per un post sul Kashmir pubblicato sui social dalla casa automobilistica Hyundai. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui la questione è stata discussa in una conversazione telefonica dal capo della diplomazia indiana Subrahmanyam Jaishankar con l’omologo sudcoreano Chung Eui-yong. In un comunicato diramato al termine del colloquio, il ministero degli Esteri di Nuova Delhi ha fatto anche sapere che l’ambasciatore indiano a Seul ha chiesto spiegazioni ai vertici dell’azienda. Nel post incriminato, successivamente rimosso, il ramo pachistano della compagnia commemorava “i sacrifici del popolo kashmiro in lotta per l’autodeterminazione” in occasione della Giornata della solidarietà del Kashmir (segue) (Inn)