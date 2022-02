© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione, è una medicina". Lo ha evidenziato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di "30 minuti al Massimo", l'intervista del direttore de “La Stampa”, Massimo Giannini, in diretta su www.lastampa.it. (Rin)