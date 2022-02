Ue: Commissione, ricerca, sicurezza forniture e coordinamento componenti principali Chips Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricerca, quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, meccanismo di coordinamento tra Paesi membri e Commissione europea. Sono le tre principali dell'European Chips Act descritte dall'esecutivo europeo. La prima è l'iniziativa Chips for Europe, che metterà in comune risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei Paesi terzi associati ai programmi dell'Unione esistenti, nonché del settore privato, attraverso la "impresa comune Chips". Saranno messi a disposizione 11 miliardi di euro per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione esistenti, per garantire la diffusione di strumenti avanzati per semiconduttori, linee pilota per la prototipazione, il test e la sperimentazione di nuovi dispositivi per applicazioni innovative nella vita reale, per formare il personale e per sviluppare una comprensione approfondita dell'ecosistema dei semiconduttori e della catena del valore. La seconda è un nuovo quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraendo investimenti e potenziando le capacità di produzione, "necessarie per far prosperare l'innovazione nei nodi avanzati, chip innovativi ed efficienti dal punto di vista energetico". (segue) (Beb)