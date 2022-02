Ue: Commissione, ricerca, sicurezza forniture e coordinamento componenti principali Chips Act (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, un Chips Fund faciliterà l'accesso ai finanziamenti per le start-up per aiutarle a maturare le loro innovazioni e attrarre investitori. Comprenderà anche uno strumento di investimento azionario dedicato ai semiconduttori nell'ambito di InvestEu per sostenere le Pmi, per facilitare la loro espansione del mercato. La terza componente è un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare l'offerta di semiconduttori, stimare la domanda e anticipare le carenze. "Monitorerà la catena del valore dei semiconduttori raccogliendo informazioni chiave dalle aziende per mappare i principali punti deboli e colli di bottiglia. Raccoglierà una valutazione comune delle crisi e coordinerà le azioni da intraprendere da un nuovo pacchetto di strumenti di emergenza. Reagirà inoltre rapidamente e con decisione insieme facendo pieno uso degli strumenti nazionali e dell'Ue", ha spiegato la Commissione europea. La Commissione ha infine specificato che il Parlamento europeo e gli Stati membri dovranno discutere le proposte della Commissione nella procedura legislativa ordinaria. Se adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l'Ue. (Beb)