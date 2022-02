Ue: Breton, con Chips Act rafforziamo ricerca e la aiutiamo a passare da laboratorio a fabbrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'European Chips Act, la legge sulla produzione dei chip, l'Unione europea rafforzerà la sua eccellenza nella ricerca, aiutandola a passare dal laboratorio alla fabbrica, dal laboratorio alla produzione. Lo ha detto il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, presentando la nuova normativa. "Senza chip, nessuna transizione digitale, nessuna transizione verde, nessuna leadership tecnologica. Garantire l'approvvigionamento dei chip più avanzati è diventata una priorità economica e geopolitica", ha spiegato. "I nostri obiettivi sono elevati: raddoppiare la nostra quota di mercato globale entro il 2030 portandola al 20 per cento e produrre i semiconduttori più sofisticati ed efficienti dal punto di vista energetico in Europa", ha specificato. "Con l'Eu Chips Act rafforzeremo la nostra eccellenza nella ricerca e la aiuteremo a passare dal laboratorio alla fabbrica, dal laboratorio alla produzione. Stiamo mobilitando ingenti finanziamenti pubblici che stanno già attirando cospicui investimenti privati. E stiamo mettendo tutto in atto per proteggere l'intera catena di approvvigionamento ed evitare shock futuri alla nostra economia come stiamo vedendo con l'attuale carenza di approvvigionamento di chip", ha continuato il commissario. "Investendo nei mercati guida del futuro e riequilibrando le catene di approvvigionamento globali, consentiremo all'industria europea di rimanere competitiva, generare posti di lavoro di qualità e soddisfare la crescente domanda globale", ha evidenziato Breton. (Beb)