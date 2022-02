Ue: Gabriel, produzione chip andrà a beneficio di attori economici e nostri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo e la produzione di chip in Europa andranno a beneficio degli attori economici nelle catene del valore chiave e aiuteranno a raggiungere gli obiettivi nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dell'energia e del digitale. Lo ha dichiarato la commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura e la gioventù, Mariya Gabriel. "L'iniziativa Chips for Europe è strettamente collegata a Orizzonte Europa e farà affidamento su ricerca e innovazione continue per sviluppare la prossima generazione di chip più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico", ha affermato Gabriel. "La futura iniziativa offrirà una grande opportunità per i nostri ricercatori, innovatori e start-up per guidare la nuova ondata di innovazione che svilupperà soluzioni tecnologiche profonde basate sull'hardware", ha continuato la commissaria. "Lo sviluppo e la produzione di chip in Europa andranno a beneficio dei nostri attori economici nelle catene del valore chiave e ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dell'energia e del digitale", ha concluso. (Beb)