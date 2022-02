Difesa: Cremlino, truppe russe saranno ritirate da Bielorussia dopo fine esercitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe schierate in Bielorussia per le manovre congiunte torneranno ai loro luoghi di schieramento permanente, non si è mai parlato del fatto che potessero restare nell'ex repubblica sovietica. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, precisando che le date specifiche per il ritiro delle truppe non sono ancora state annunciate. Peskov ha commentato così alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano britannico "Financial Times", in base alle quali il presidente russo Vladimir Putin avrebbe promesso all'omologo francese Emmanuel Macron di ritirare 30 mila militari russi dalla Bielorussia, vicino al confine con l'Ucraina, al termine delle manovre di addestramento. Dal 10 al 20 febbraio, si terranno le esercitazioni congiunte "Risolutezza Alleata-2022", in cui saranno elaborate la repressione di aggressioni esterne, la lotta al terrorismo e la tutela degli interessi dell'Unione statale Russia-Bielorussia. (Rum)