Sicurezza: Di Stefano, Italia portavoce su temi importante su uso consapevole di Internet

- Oggi si celebra il Safer Internet Day, la giornata internazionale istituita dalla Commissione europea per promuovere l’utilizzo consapevole della rete e sviluppare un ecosistema virtuoso per le attività sociali ed economiche legate a Internet. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. "A livello globale il nostro Paese si sta facendo portavoce di importanti messaggi, tra i quali spicca la necessità assoluta di vietare forme di sorveglianza (e repressione) di massa e pratiche di social scoring volte a classificare i cittadini e la loro reputazione tramite profilazione dei dati riguardanti la loro attività economica, sociale, politica", ha spiegato Di Stefano. "Fare di internet un luogo più sicuro per tutti, in particolare per i più giovani e vulnerabili è uno dei principali obiettivi che mi sono posto nella Cabina di regia interministeriale sulla 'Geopolitica del digitale'", ha concluso il sottosegretario. (Res)