Regno Unito: governo autorizza perforazioni in 6 giacimenti di petrolio nel Mare del Nord

- Il governo britannico ha autorizzato le esplorazioni nei giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord durante quest'anno, per timore che il raggiungimento dell'obiettivo delle zero emissioni entro il 2050 abbia un impatto economico troppo negativo. È quanto apprende il quotidiano "The Telegraph", secondo cui il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha chiesto al ministro degli Affari Economici Kwasi Kwarteng di accelerare l'approvazione delle licenze. Secondo quanto si apprende, le operazioni di perforazione dovrebbero iniziare nel giacimento di Rosebank, a ovest delle Shetland, e nei siti Jackdaw, Marigold, Brodick e Catcher nel Mare del Nord. Un sesto sito, Tolmount East, doveva essere approvato dall'ente regolatore del petrolio e del gas l'anno scorso, ma ora è previsto per il 2022. Le sei aree petrolifere, che hanno già ricevuto una licenza preliminare, dovrebbero avere ora l'approvazione del regolatore per iniziare la costruzione di piattaforme. Nonostante le richieste di fermare tutte le estrazioni di combustibili fossili, il governo si è impegnato a continuare a sostenere la produzione di combustibili fossili mentre vengono sviluppate le fonti di energia rinnovabile. Si pensa inoltre, che le riserve combinate di tutti e sei i siti siano sufficienti per alimentare l'intero Regno Unito per sei mesi, con 62 milioni di tonnellate di combustibile. (Rel)