Corno d'Africa: Pam, 13 milioni di persone soffrono la fame a causa della siccità

- Il Corno d'Africa sta vivendo le condizioni più aride registrate dal 1981, con una grave siccità che ha lasciato circa 13 milioni di persone in Etiopia, Kenya e Somalia ad affrontare una grave fame nel primo trimestre di quest'anno. È l'allarme lanciato oggi dal Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, secondo cui tre stagioni delle piogge consecutive fallite hanno decimato i raccolti e causato morti di bestiame anormalmente elevate. La carenza di acqua e pascoli costringe le famiglie ad abbandonare le proprie case e provoca un aumento dei conflitti tra le comunità. Ulteriori previsioni di precipitazioni al di sotto della media minacciano di peggiorare e aggravare condizioni disastrose nei prossimi mesi. "I raccolti sono rovinati, il bestiame sta morendo e la fame sta crescendo poiché le ricorrenti siccità colpiscono il Corno d'Africa", ha affermato Michael Dunford, direttore dell'Ufficio regionale del Pam per l'Africa Orientale. "La situazione richiede un'azione umanitaria immediata e un sostegno coerente per costruire la resilienza delle comunità per il futuro", ha aggiunto. (segue) (Com)