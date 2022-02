Corno d'Africa: Pam, 13 milioni di persone soffrono la fame a causa della siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità ha colpito le popolazioni pastorali e contadine nell'Etiopia meridionale e sudorientale, nel Kenya sudorientale e settentrionale e nella Somalia centromeridionale. Gli impatti sono aggravati dall'aumento dei prezzi degli alimenti di base, dall'inflazione e dalla bassa domanda di manodopera agricola, che peggiorano ulteriormente la capacità delle famiglie di acquistare cibo. Anche i tassi di malnutrizione rimangono elevati in tutta la regione e potrebbero peggiorare se non si interviene immediatamente. In tutti e tre i Paesi colpiti dalla siccità, il Pam sta fornendo cibo salvavita e assistenza nutrizionale alle comunità colpite. Inoltre, le sovvenzioni in denaro del Pam e i programmi assicurativi stanno aiutando le famiglie ad acquistare cibo per mantenere in vita il loro bestiame o compensandole per le perdite subite. Con l'aumento delle esigenze in tutto il Corno d'Africa, l'assistenza immediata è fondamentale per evitare una grave crisi umanitaria, come quella a cui il mondo ha assistito nel 2011, quando 250 mila persone sono morte di fame in Somalia. Questa settimana il Pam lancia il suo Piano regionale di risposta alla siccità per il Corno d'Africa, chiedendo 327 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati di 4,5 milioni di persone nei prossimi sei mesi e aiutare le comunità a diventare più resilienti agli shock climatici estremi. (Com)