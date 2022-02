Piemonte: rinnovo Ufficio presidenza, niente accordo su nomine ma non fratture maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sui nomi non c'è. Ma l'ipotesi di finire allo scontro di voti mostrando le fratture all'interno della maggioranza non sarebbe un ipotesi sul tavolo. E' quando si apprende da fonti interne della coalizione di centrodestra, rispetto al voto per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza previsto nella seduta odierna del Consiglio regionale. La prova dell'aula è stata rimandata per settimane proprio a causa delle frizioni interne tra i partiti che compongono la maggioranza. (segue) (Rpi)