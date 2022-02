India: la città di Mumbai riapre alla fine di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Mumbai, in India, abbandonerà le rigide misure di contenimento del Covid-19 a partire dalla fine di febbraio. Lo ha annunciato la sindaca Kishori Pednekar in un’intervista all’agenzia di stampa “Ani”. “Abbiamo preso la nostra decisione. È tuttavia essenziale che la gente continui a indossare le mascherine e a osservare il distanziamento sociale”, ha aggiunto. L’amministrazione cittadina aveva già rimosso lo scorso primo febbraio il coprifuoco notturno e aveva deciso di consentire a ristoranti e teatri di operare al 50 per cento della capacità. In precedenza era stato imposto un lockdown in ragione dell’impennata di casi Covid-19, il cui numero si è ora stabilizzato. Nella giornata di lunedì 7 febbraio sono stati registrati 730 contagi. (Inn)