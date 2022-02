Giustizia: Sisto, sul Csm il Parlamento sarà protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla riforma del Csm si farà il possibile e l'impossibile per essere adempienti e tempestivi. Ma non basta: il cambio di passo deve essere evidente. Le proposte del Ministero sulla riforma del Csm nascono da un lavoro d'ascolto serrato, dalla finalità di fare recuperare smalto alla magistratura, ma il grande protagonista sarà il Parlamento. L'augurio è che i fattori emotivi restino fuori dalla porta. Non si può fare melina, pena la dismissione del messaggio di Sergio Mattarella". Lo afferma in una intervista al "Foglio" il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi spiega: "Nella proposta Cartabia non si parla di sorteggio, una proposta che comunque è stata perfino votata dall'Anm, che l'ha bocciata 60 a 40: tanto dimostra che, anche all'interno della Magistratura, c'è una sensibilità verso questa ipotesi. Di certo c'è un sistema binominale, con il pieno rispetto delle quote di genere. Il sistema elettorale perfetto, parliamoci chiaro, non esiste, ma questa soluzione può certamente migliorare lo stato attuale delle cose". Quanto agli altri punti della riforma, il sottosegretario spiega: "E' giusto che i magistrati fuori ruolo siano caratterizzati da forte e comprovata specializzazione , che tornino a essere una scelta limitata e necessaria. Anche sui magistrati in politica bisogna mettere ordine, e subito". (Rin)