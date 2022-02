Somalia-Taiwan: delegazione del Somaliland in visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello del Somaliland guidata dal suo ministro degli Esteri, Essa Kayd Mohamoud, visiterà Taiwan a partire da oggi fino a sabato prossimo, 12 febbraio. Durante la visita, fa sapere il ministero degli Esteri di Taipei, la delegazione - di cui fanno parte anche il ministro delle Finanze Saad Ali Shire, il ministro dello Sviluppo sanitario Omar Abdilahi Ali e il ministro del Bestiame e dello sviluppo della pesca Saeed Mohamed Sulub - incontrerà il presidente Tsai Ing-wen, il ministro degli Esteri Joseph Wu, il ministro degli Affari economici Wang Mei-hua e altri alti funzionari del governo, nonché rappresentanti della compagnia petrolifera statale di Taiwan (Cpc) per uno scambio di opinioni sull'ulteriore approfondimento della cooperazione bilaterale. Si tratta della prima visita del ministro Mohamoud a Taiwan dopo aver assunto la massima carica di diplomatico del Somaliland nel settembre 2021. Il Somaliland ha dichiarato l'indipendenza dalla Somalia nel 1991 dopo anni di conflitto e attualmente ha rappresentante diplomatiche in una decina di Paesi ma non ha relazioni diplomatiche formali con nessuna nazione. Le relazioni tra Taiwan e il Somaliland hanno preso slancio negli ultimi anni dopo che nel febbraio 2020 Taipei e Hargheisha hanno firmato un accordo per istituire uffici di rappresentanza reciproci. Successivamente, il 17 agosto dello stesso anno Taipei ha aperto il suo ufficio in Somaliland, mentre le autorità di Hargheisha hanno aperto il suo ufficio a Taipei il mese successivo, il 9 settembre. Alla fine di gennaio, inoltre, Taiwan ha donato un lotto di 150 mila dosi del vaccino Medigen - sviluppato localmente - al Somaliland. (Cip)