Moldova: ministro Esteri Popescu in visita in Azerbaigian

- Il ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, il vice premier Nicu Popescu, effettua, su invito della controparte azerbaigiana Jeyhun Bayramov, una visita ufficiale di due giorni in Azerbaigian. Lo riferisce la diplomazia moldava in un comunicato. Lo scopo della visita è quello di rafforzare la cooperazione moldavo-azerbaigiana, in particolare sulle dimensioni commerciale-economica, di investimento ed energetica nel contesto dell'importanza strategica del corridoio meridionale del gas. Il programma di Popescu a Baku prevede anche incontri con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il ministro dell'Agricoltura Inam Karimov, il copresidente della Commissione intergovernativa moldavo-azerbaigiana per il commercio e la cooperazione economica, e il presidente della Agenzia per le piccole e medie imprese dell'Azerbaigian, Orkhan Mammadov. (Rob)