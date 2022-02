Commercio: Istat, vendite al dettaglio a dicembre +0,9 per cento, +9,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2021 si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio dello 0,9 per cento in valore e dello 0,6 per cento in volume. Sono in crescita sia le vendite dei beni alimentari (+1,7 per cento in valore e +1,2 per cento in volume) sia, in misura più contenuta, quelle dei beni non alimentari (+0,3 per cento in valore e +0,2 per cento in volume). Lo ha rilevato l'Istat. Nell’ultimo trimestre del 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,1 per cento in valore e dello 0,8 per cento in volume. Crescono le vendite dei beni non alimentari (+1,4 per cento in valore e in volume), mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore e registrano un lieve calo in volume (rispettivamente +0,6 per cento e -0,1 per cento). Su base tendenziale, a dicembre 2021, le vendite al dettaglio aumentano del 9,4 per cento in valore e del 7,7 per cento in volume. Sono, soprattutto, le vendite dei beni non alimentari a crescere (+14,3 per cento in valore e +13,4 per cento in volume) mentre quelle dei beni alimentari registrano aumenti meno marcati (+3,1 per cento in valore e +0,2 per cento in volume). Tra i beni non alimentari, si registra una crescita tendenziale per quasi tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione di Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-0,1 per cento). Gli aumenti maggiori riguardano Mobili, articoli tessili, arredamento (+26,1 per cento), Abbigliamento e pellicceria (+24,7 per cento) e Prodotti farmaceutici (+22,0 per cento). Rispetto a dicembre 2020, il valore delle vendite al dettaglio cresce per la grande distribuzione (+5,9 per cento), le imprese operanti su piccole superfici (+14,8 per cento) e le vendite al di fuori dei negozi (+12,4 per cento) mentre il commercio elettronico è in calo (-4,1 per cento).(Ren)