Nord Macedonia: Covid, arrivata donazione italiana di vaccini Pfizer

- E' arrivata nella Macedonia del Nord la prima parte della donazione italiana di oltre 250 mila vaccini anti Covid-19 Pfizer. Secondo quanto riferisce l'ambasciata italiana a Skopje, si tratta della maggior donazione mai effettuata da un singolo Paese nei confronti della Macedonia del Nord, come era già stato annunciato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese durante la sua visita in Macedonia del Nord a fine anno scorso. Tale donazione, effettuata dal ministero degli Esteri italiano attraverso la piattaforma Covax (co-gestita da Gavi, Vaccine Alliance, Oms e Cepi, e implementata in loco da Unicef) rientra nel più generale piano di sostegno italiano volto ad incentivare la vaccinazione su scala globale, tanto quale stato membro dell’Unione europea quanto in via bilaterale. L'Italia nel 2021 ha destinato 385 milioni di euro a Covax e 45 milioni di dosi di vaccino ad altri Paesi. (segue) (Res)