Nord Macedonia: Covid, arrivata donazione italiana di vaccini Pfizer (2)

- "Attraverso questo dono intendiamo dare un sostegno concreto alla Macedonia del Nord nella sua lotta contro la pandemia da Covid19" ha commentato l’ambasciatore italiano Andrea Silvestri. “E’ importante adesso intensificare la campagna di vaccinazione in modo da assicurare una protezione più ampia alla popolazione”, ha concluso. Un invito a cui si è associato anche il ministro della Sanità della Macedonia del Nord, Bekim Sali, ringraziando calorosamente per il dono e per il sostegno costante dell’Italia alla Macedonia del Nord. L’odierna donazione appare del resto in linea con il tradizionale sostegno italiano alla Macedonia del Nord anche in ambito sanitario. È infatti in via di ultimazione il “Programma per la razionalizzazione e modernizzazione delle tecnologie biomediche del settore sanitario”, realizzato con un credito agevolato garantito alla Macedonia del Nord dall’Italia con il fine di acquistare moderni macchinari in ambito sanitario per un valore complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro. (Res)