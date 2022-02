Nigeria: oltre 100 membri dello Stato islamico si arrendono all'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 membri del gruppo jihadista della Provincia dell'Africa occidentale dello Stato islamico (Iswap) e le loro famiglie si sono arresi all'esercito della Nigeria. Lo afferma l'esercito di Abuja in un comunicato pubblicato su Twitter, precisando che i terroristi - 22 uomini, 27 donne e perfino 55 bambini - si sono arresi durante lo scorso fine settimana nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese, in seguito a una serie di bombardamenti aerei e di operazioni di follow-up da parte delle truppe schierate nel teatro nord-orientale dell'operazione Hadin Kai, lanciata lo scorso anno per destabilizzare l’azione jihadista nel nord-est del Paese. Le regioni del nord-est della Nigeria, e in particolare lo Stato di Borno, sono teatro da anni di una recrudescenza di attacchi jihadisti che dall'inizio dell'insurrezione (nel 2009) ha causato la morte di circa 100 mila persone. (Res)