- Sono stati denunciati sei ragazzi mentre imbrattavano diverse carrozze di treni fermi allo scalo ferroviario di Fidene. Gli agenti della polizia ferroviaria per il Lazio hanno bloccato i graffitari con i vestiti ancora sporchi di vernice e in possesso delle bombolette spray utilizzate per verniciare. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per i giovani è scattata anche una multa di circa 900 euro a testa.(Rer)