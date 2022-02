Torino: insulti contro vigilanza ambientale Città Metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amici cacciatori. Con il nuovo anno importanti novità! La guardia va in pensione, slu gavuma dai cujun. Per festeggiare ci troviamo al ristorante Cacciatori. Questo il cartello affisso nella bacheca dell'ingresso del parco del Monte San Giorgio di Piossasco da un gruppo di cacciatori, rivolto ad un agente della vigilanza ambientale e faunistica della Città Metropolitana di Torino. "Un fatto grave, che dimostra la scarsa sensibilità ambientale e una certa allergia alle regole da parte di una piccola minoranza di cittadini - hanno affermato il vicesindaco della Città Metropolitana Jacopo Suppo e il consigliere delegato alla tutela dell'ambiente Gianfranco Guerrini -, ma che sprona il nostro personale e proseguire il suo impegno nel vigilare contro le violazioni delle norme in materia di ambiente e di attività venatoria. (segue) (Rpi)