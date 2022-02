Torino: insulti contro vigilanza ambientale Città Metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro l'agente colpito dal volantino irridente continua a garantire il suo impegno nella vigilanza a titolo volontario, una scelta che qualifica la sua serietà e la sua dedizione. Sia chiaro dunque che la Città Metropolitana prosegue il suo impegno per il rispetto delle regole in materia di ambiente e di caccia. Il progressivo pensionamento degli agenti e la necessità di sostituirli con nuovo personale sono temi ben noti all’attuale amministrazione, a cui intendiamo porre rimedio in tempi accettabili, perché non possiamo assolutamente pensare di non esercitare le funzioni delegate alla Città Metropolitana dalla Regione Piemonte. La continuità del servizio di vigilanza è assicurata", hanno concluso Suppo e Guerrini. (Rpi)