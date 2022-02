Serbia-Bulgaria: premier Petkov oggi in visita a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro, Kiril Petkov, si trova oggi in visita ufficiale in Serbia. Lo riferisce la stampa di Sofia, precisando che la visita avviene su invito dell'omologa serba Ana Brnabic. In agenda è un incontro bilaterale fra i due primi ministri seguito da una riunione delle rispettive delegazioni. Nel corso della visita Petkov sarà ricevuto anche dal presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, e dal presidente del Parlamento, Ivica Dacic. Al centro dei colloqui saranno i temi relativi al percorso europeo della Serbia e dei Balcani occidentali, oltre che le relazioni bilaterali fra Serbia e Bulgaria e la cooperazione in aree quali l'energia e le infrastrutture. (Seb)