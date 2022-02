Ucraina-Francia: Macron arrivato a Kiev, previsto incontro con Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Kiev, nella sua seconda tappa del viaggio in Russia e Ucraina per provare a risolvere la crisi fra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform", riprendendo quanto scritto su Twitter dall'ambasciatore francese in Ucraina, Etienne de Poncins. "Sarà una giornata molto impegnata. Benvenuto in Ucraina", ha scritto il diplomatico. Macron incontrerà a Kiev l'omologo Volodymyr Zelensky. Il presidente francese è accompagnato dal ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, che avrà un colloquio con il collega ucraino Dmytro Kuleba. (Rum)