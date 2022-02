Marocco-Qatar: permier Akannouch incontra emiro Al Thani, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Marocco Aziz Akhannouch ha incontrato a Doha l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, per discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa marocchina “Map”, in occasione dell’incontro il primo ministro marocchino ha trasmetto all’emito i saluti di re Mohammed VI. Durante il colloquio, le due parti hanno anche discusso degli ultimi sviluppi sulla scena regionale e internazionale. All’incontro erano presenti il ministro dal ministro degli Esteri Nasser Bourita e l’ambasciatore del Regno nordafricano a Doha Mohamed Sitri, da parte marocchina, mentre la delegazione qatariota era formata dal primo ministro e ministro dell’Interno, lo sceicco Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, dal vice primo ministro e ministro degli Affari esteri, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al Thani, e dal capo dell’ufficio dell’emiro, lo sceicco Saud bin Abdulrahman Al Thani. Il premier marocchino è arrivato a Doha lo scorso 6 febbraio per partecipare all’ottava sessione della commissione di cooperazione mista Marocco-Qatar, durante la quale sono stati firmati sei memorandum d’intesa in diversi settori, tra cui affari islamici, turismo, commercio e finanza.(Mar)