Napoli: sequestrati motori e veicoli in campi rom a Giugliano

- I carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli), insieme a quelli del Reggimento Campania e del gruppo forestale di Napoli hanno svolto controlli straordinari nei campi rom dell’area Asi e di Via Carrafiello. Durante il bliz, i militari hanno trovato nascosti 4 motori per aerei ultraleggeri per un valore di 120mila euro. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si tratterebbe di motori smontati da 4 velivoli rubati in un campo di volo nel comune di Castel Volturno la sera prima. Le due persone che avevano in uso quel magazzino sono state denunciate per ricettazione. Sono stati sequestrati 47 veicoli (40 auto e 7 furgoni), 2 perché risultati oggetto di furto, 8 perché gravati da decreti di sequestro preventivo. Gli altri erano intestati a persone inesistenti ed erano senza assicurazione. In molte delle baracche sono stati rinvenuti e sequestrati attrezzi funzionali allo scasso (Ren)