Università: al via CO:RE Knowledge Base, piattaforma per connettere ricerca e politica, Cattolica partner italiano

- In occasione del “safer internet day 2022”, è stata presentata la versione di lancio di CO:RE Knowledge Base, una piattaforma digitale paneuropea nel campo dell'educazione, della politica e della ricerca scientifica che offre a tutti i soggetti coinvolti nelle decisioni politiche ed educative una solida raccolta di conoscenze scientifiche aggiornate sul tema dell’esperienza online di bambini e giovani. L’Università Cattolica di Milano rappresenta il nodo italiano del progetto con il coordinatore Piermarco Aroldi, direttore di OssCom - Centro di Ricerca sui media e la comunicazione dell’Ateneo, e i ricercatori Giovanna Mascheroni, docente di Sociologia dei media digitali, e Davide Cino, assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo. “Gli adulti condividono le responsabilità di rendere Internet un ambiente sicuro per i più giovani, e di aiutarli a sviluppare le competenze necessarie per cogliere tutte le opportunità offerte dalla Rete. Condividere le conoscenze prodotte dalla ricerca scientifica è il primo passo per rispondere insieme a questa sfida”, spiega Piermarco Aroldi, coordinatore del gruppo di lavoro italiano. Obiettivi della piattaforma sono raccogliere le conoscenze per renderle disponibili, con ad oggi più di 1.800 pubblicazioni di settore e 1.300 studi da 30 Paesi diversi messi a sistema, e favorire il dialogo tra ricerca scientifica e politica, passo necessario per arrivare ad un uso sicuro e autodeterminato di internet da parte dei bambini e dei giovani.(Com)