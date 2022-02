Rifiuti: Ianiro-Urru (Aic) su Casal Selce, consiglio e commissione affrontino tema impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo sia urgente che il Consiglio del Municipio e la Commissione Ambiente, affrontino in maniera pubblica e trasparente il tema dei rifiuti e della realizzazione dell'impianto di Casal Selce, senza vedere ulteriormente usurpate le proprie prerogative di indirizzo politico dalla Giunta". A dichiararlo in una nota Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, consiglieri di Aurelio in comune nel Municipio XIII, rispetto alla situazione dei rifiuti e alla paventata realizzazione di un impianto biodigestore a Casal Selce. "Come sottolineato dal movimento Legge Rifiuti Zero, e dal VicePresidente della Commissione capitolina Ambiente Nando Bonessio, di Europa Verde, siamo preoccupati da una scelta impiantistica inquinante e contraria ai principi dell'economia circolare". "Dopo aver bocciato il nostro emendamento alle Linee Programmatiche, che puntava al trasferimento della realizzazione dell'impianto da Casal Selce a Ponte Malnome - concludono Ianiro e Urru - ci auguriamo che la maggioranza possa restituire finalmente dignità politica e istituzionale a tutti i consiglieri, che da mesi vedono le Commissioni convocate su temi marginali e la Giunta governare con atti privi di discussione e confronto". (Com)