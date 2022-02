Sardegna: Confartigianato, rivedere le norme sui bonus edilizi e cessione crediti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione artigiana, ricordando e non sottovalutando anche il problema delle frodi su cui, stando alle notizie di stampa, diverse Procure stanno indagando, evidenzia anche gli effetti perversi che tali norme hanno e che provocano un blocco nell’operatività di tante imprese oneste e responsabili. Situazione che, di fatto, produce ripercussioni negative su cittadini e consumatori che hanno fatto affidamento sulla possibilità di utilizzare l’agevolazione per adeguare i propri immobili ai più elevati standard di efficienza energetica e di sicurezza sismica. “Tale blocco di operatività, oltre a non garantire una veloce transizione green che rappresenta uno dei più ambiziosi progetti dell’Unione europea – sottolinea Confartigianato – rischia di raffreddare la tanto auspicata ripresa economica e, conseguentemente, il positivo andamento del PIL anche in Sardegna”. Per l'organizzazione Artigiana, infatti, lo sviluppo e la sostenibilità oltre a rappresentare un interesse nazionale, rappresentano l’interesse di ogni comunità locale, fondata sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale. (segue) (Rsc)