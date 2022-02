Sardegna: Confartigianato, rivedere le norme sui bonus edilizi e cessione crediti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È auspicabile che le norme in questione vengano rapidamente riviste e modificate per consentire la piena ripresa delle attività, ora di fatto sospese per l’incertezza che ne è scaturita – rimarca la presidente Maria Amelia Lai – le norme, pur mantenendo adeguati presidi di controllo sulla “bontà” dei soggetti che operano nell’ambito della cessione dei crediti, devono consentire un numero adeguato di transazioni fra coloro che partecipano alla filiera dell’intervento e, in ogni caso, ammettere sempre la possibilità di cessioni nei confronti di intermediari finanziari iscritti ai relativi albi”. Ecco i punti per i quali l’articolo 28 deve essere modificato: “I cambi in corsa nelle regole disorientano le imprese – spiegano da Confartigianato – la stabilità normativa è indispensabile per consumatori e imprenditori in un mercato già bloccato dall’effetto annuncio. Tutta la filiera è compromessa: non ci sono solo danni economici: in gioco ci sono anche la reputazione delle imprese. A rischio ci sono liquidità e programmi di sviluppo delle imprese dal momento che vengono colpiti gli operatori onesti e responsabili e aumenta la sfiducia verso un efficace strumento per la transizione green. Inoltre rallenta la corsa verso obiettivi di risparmio ed efficienza energetica e l’accesso agli incentivi diventa elitario. (Rsc)