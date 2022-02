Viabilità: Aspi, allacciamento sulla A8 della D08 direzione Varese chiuso la notte di venerdì 11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 23 di venerdì 11 alle 5 di sabato 12 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese. In alternativa, dopo l'uscita alla stazione di Besnate, immettersi sulla SP26 in direzione Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Solbiate Arno; in alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo Gallarate.(Com)