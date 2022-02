Germania-Usa: Merz (Cdu), visita di Scholz a Washington un fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Washington effettuata ieri dal cancelliere tedesco Olaf Scholz è stata un fallimento. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, secondo cui, con la missione di Scholz nella capitale degli Stati Uniti, restano visibile le crepe nei rapporti tra la Germania e questo Paese. Intervistato dall'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, Merz ha affermato che, nelle dichiarazioni del presidente degli Usa Joe Biden secondo cui la Germania è un partner affidabile, è possibile osservare come vi siano dubbi al riguardo. Inoltre, il fatto che Biden abbia annunciato lo stop al gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 in caso di invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, mentre Scholz ha taciuto in merito, mette in luce le crepe tra Stati Uniti e Germania. (Geb)